Grecia: coronavirus, sospesi tutti i voli con Turchia e Regno Unito

- La Grecia sospenderà tutti i voli da e per la Turchia e il Regno Unito: lo ha annunciato la portavoce governativa Aristotelia Peloni in un punto stampa oggi ad Atene. Oltre a tutti i voli, con la Turchia saranno sospesi fino al 15 aprile anche i collegamenti marittimi, stradali e ferroviari. L'ingresso di persone dalla Turchia sarà proibito come misure precauzionale per impedire la diffusione del coronavirus. Eccezioni a questa regola sono rappresentate dal trasporto merci e dagli spostamenti dei cittadini greci e di coloro che hanno la residenza principale nel paese. Sempre fino al 15 aprile, la sospensione annunciata per tutti i voli da e per il Regno Unito. (Gra)