Messico-Guatemala: coronavirus, governi concordano rafforzamento controlli alla frontiera

- I governi di Messico e Guatemala hanno concordato di rafforzare i controlli epidemiologici alla frontiera comune e intensificare il coordinamento per fare fronte alla pandemia del coronavirus. Lo rende noto un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri messicano. Le azioni concordate, si legge, hanno come obiettivo quello di “rafforzare i meccanismi di coordinamento delle autorità sanitarie, sia a livello nazionale che locale, in entrambi i paesi, intensificando la sorveglianza epidemiologica alle loro frontiere e facilitando la collaborazione per affrontare possibili casi”. (segue) (Mec)