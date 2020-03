Messico-Guatemala: coronavirus, governi concordano rafforzamento controlli alla frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Messico si contano oltre almeno 316 casi di contagio, con due morti e quattro pazienti considerati guariti. Lopez Obrador ritiene che a fronte di almeno tre mesi di possibile allerta, sia controproducente mettere da subito il paese "sotto pressione". La strategia è quella di non "paralizzare l'economia", con la fiducia - tra l'altro - che con l'intervento "diretto e profondo" monetario promosso dagli Stati Uniti la situazione finanziaria internazionale si dovrebbe stabilizzare. Contrariamente a quanto stanno facendo quasi tutti gli altri paesi della regione, il paese non ha chiuso le frontiere o deciso di sospendere i voli. (segue) (Mec)