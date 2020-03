Messico-Guatemala: coronavirus, governi concordano rafforzamento controlli alla frontiera (3)

- Il Guatemala ha invece varato una serie di misure volte ad aumentare l’isolamento sociale e contenere la diffusione del coronavirus nel paese. Tra queste la sospensione delle attività lavoratore nel settore pubblico e privato, il divieto di qualunque tipo di evento, attività sportive, sociali e culturali, la sospensione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in tutto il territorio nazionale e delle celebrazioni religiose. Viene inoltre disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di farmacie, supermercati, distributori e servizi basici essenziali. Le misure saranno in vigore fino al 31 marzo. Nel paese si registrano ad oggi 19 contagi e un morto. Lo scorso 12 marzo il governo ha annunciato il divieto di ingresso nel paese per i cittadini europei. (Mec)