Coronavirus: Lanzotti (FI), ritiro pensioni, serve Polizia fuori dalle Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra appena due giorni saranno messe in pagamento pensioni e avremo, come è facile immaginare, lunghe file davanti agli uffici postali che esporranno tanto al contagio quanto ai malintenzionati, tantissimi anziani, spesso soli. Sarebbe dunque auspicabile l'invio delle Forze dell'Ordine a tutela dei nostri pensionati". Lo ha affermato il coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli, capogruppo in consiglio comunale, Stanislao Lanzotti che ha inviato una lettera al Questore di Napoli perché vengano predisposti "dal 26 al 31 marzo, dal 27 al 30 aprile e dal 26 al 30 maggio prossimi, adeguati presidi di polizia in prossimità degli uffici postali". (Ren)