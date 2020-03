Coronavirus: riunire il Parlamento? Ecco tutti i rischi e le accortezze necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni si è sviluppato un acceso dibattito sul tenere o meno aperto il Parlamento in una fase delicata come quella attuale, legata alla diffusione del Covid-19. Ieri i leader del centrodestra avevano invocato in modo unitario "la convocazione immediata e ad oltranza delle Camere. E' fondamentale - segnalavano in una nota congiunta Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - restituire al Parlamento la sua centralità affinché eserciti appieno i poteri affidatigli dalla Costituzione, legiferare e controllare l'attività del governo". Ma una richiesta del genere è realmente fattibile? Quali insidie possono nascondersi nel far riunire in Aula a Montecitorio e a palazzo Madama rispettivamente 630 deputati e 320 senatori (inclusi il presidente Elisabetta Casellati e quelli a vita), seduti tra gli scranni a poca distanza l’uno dall’altro? Cosa dire, poi, del lavoro nelle commissioni?La prima considerazione è che far tornare a Roma 950 parlamentari, provenienti dal Nord come dal Centro e Sud d’Italia, potrebbe rilevarsi un rischio. Malgrado il calo dei contagi e dei morti di ieri, infatti, buona parte del Settentrione vive ancora una situazione drammatica, specie se pensiamo a zone come Brescia e Bergamo. E massima attenzione deve essere comunque prestata al Meridione, laddove l’epidemia sembra - almeno per il momento - non aver raggiunto numeri rilevanti. Un appuntamento da tenere d’occhio è quello di domani pomeriggio, alle 15, quando è in programma l’audizione in videoconferenza del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in ordine alle misure contenute nel decreto Cura Italia varato dall’esecutivo proprio per fronteggiare le ripercussioni economico-sanitarie del coronavirus. Provvedimento il cui iter parte da palazzo Madama e che secondo quanto riferito alcuni giorni fa dal capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, potrebbe approdare per il prossimo 8 aprile nell’emiciclo per poi essere trasmesso all’altro ramo del Parlamento.A fugare eventuali perplessità su Montecitorio ci aveva già pensato il presidente dell’Assemblea: "Adotteremo un procedimento ordinario per l'esame dei decreti: prima il lavoro nelle commissioni competenti e poi in Aula - sottolineava Roberto Fico su Facebook dopo l’ultima conferenza dei capigruppo, la scorsa settimana -. Per poter rispettare tutte le precauzioni e le prescrizioni delle autorità sanitarie per prevenire la diffusione del contagio", aggiungeva la terza carica dello Stato, "adotteremo particolari modalità logistiche e di lavoro. Le commissioni si riuniranno in spazi più ampi al fine di rispettare la distanza tra le persone e tutelare così la salute dei deputati e dei dipendenti di Montecitorio". Insomma, il messaggio è che sono state disposte le necessarie accortezze affinché i lavori su un testo così delicato, come il Cura Italia, proseguano rispettando tutte le precauzioni. Non a caso, le sale scelte per l’audizione di Gualtieri sono quelle - ampie, spaziose - del Mappamondo per quanto riguarda la Camera e Koch per quanto concerne il Senato.C’è, poi, il precedente dello scorso 11 marzo quando Montecitorio e palazzo Madama avevano dato il via libera all’autorizzazione allo scostamento del bilancio chiesta dal governo al Parlamento. Il sì unanime era avvenuto, con appello nominale, grazie ad un contingentamento di presenze di deputati e senatori - per lo più del Centro e del Sud - deciso dalle rispettive conferenze dei capigruppo. Un’approvazione giunta al termine di uno scrutinio andato per le lunghe per le particolari modalità adottate, che prevedevano piccoli gruppi di deputati e senatori chiamati nell’Emiciclo ad esprimere il loro voto, con l’obiettivo di evitare code o una vicinanza particolarmente eccessiva. Circostanza che effettivamente si è realizzata.Possibile, dunque, che modalità analoghe di scaglionamento possano essere utilizzate anche per il question time di dopodomani cosiddetto rafforzato - con l’estensione, cioè, dei tempi per le interrogazioni a risposta immediata - e per l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla vicenda Covid-19, da tenersi in settimana, forse nella stessa giornata. Entrambi gli appuntamenti non prevedono votazioni e si svolgeranno nell'Emiciclo della Camera. L’ultima parola spetterà sempre alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio di domani pomeriggio, alle 18. Conferenza durante la quale Fico proporrà, come da lui stesso annunciato, "che sia messa in piedi un’attività di controllo permanente sulla gestione di questa emergenza da parte delle commissioni della Camera, per i profili di rispettiva competenza: non c’è infatti - ha rimarcato - un settore della nostra vita quotidiana che non stia risentendo di questa emergenza". Tecniche, quindi, per allontanare quanto più possibile i rischi di un eventuale contagio. (Rin)