Ue: Commissione, discussione in corso su Mes

- L'Eurogruppo di domani dovrebbe discutere la possibilità di usare il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per affrontare la crisi del Coronavirus. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Marta Wieczorek, che ha spiegato che l'Eurogruppo ha chiesto alla Commissione di esplorare delle strade per affrontare le sfide poste dal Coronavirus. "La discussione sugli strumenti del Mes che possono essere usati e sulle condizionalità a loro associate sono in corso. La riunione dell'Eurogruppo di martedì sarà una opportunità per discutere questi temi", ha detto. (Beb)