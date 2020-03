Sanità: assessore Lazio, attenzione a truffe su siti non ufficiali, denuncia a polizia postale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio ha deciso di predisporre una denuncia per l'apertura di un sito internet, di proprietà del consigliere del Movimento 5 stelle Davide Barillari, dal nome "Salute Regione Lazio", che potrebbe essere associato al sto ufficiale dell'assessorato alla Sanità del Lazio. "Attenzione alle truffe e alle fake news, girano siti non ufficiali che fanno riferimento ai canali ufficiali regionali 'Salute Lazio'. Si sta predisponendo una denuncia alla Polizia postale", afferma l'assessore Alessio D’Amato in una nota. (Com)