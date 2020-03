Speciale difesa: Libia, Farnesina, bene adesione delle parti in conflitto a tregua umanitaria

- L’Italia accoglie con favore l'adesione del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia e dell’Esercito nazionale libico (Lna) ad una tregua umanitaria volta a contrastare la possibile diffusione nel paese del coronavirus. Lo si legge in una nota della Farnesina. "Questo è il momento della cooperazione e del mutuo sostegno, non di attacchi indiscriminati che causano vittime innocenti e terrorizzano la popolazione civile impedendo di creare un fronte comune contro il virus nell’interesse dell’intero popolo libico. Anche nell’attuale fase di grave emergenza - chiarisce il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - l'Italia rimane impegnata al fianco dell’amico popolo libico e chiediamo a tutte le parti di aprirsi al dialogo e, attraverso la tregua umanitaria, di gettare le basi per raggiungere un cessate il fuoco strutturato, che permetta di riprendere il processo delineato a Berlino verso una pacificazione e stabilizzazione durevole e sostenibile della Libia". (Com)