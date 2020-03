Speciale difesa: Usa, ex presidente peruviano Toledo scarcerato per rischio coronavirus

- Alejandro Toledo, ex presidente del Perù, ha lasciato il carcere di Maguire, in California, Stati Uniti. Il tribunale del distretto settentrionale della California ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla sua difesa e motivata col rischio di contagio da coronavirus, avendo il detenuto 74 anni e soffrendo di ipertensione. “A causa della sua età avanzata e dei suoi problemi di salute Toledo è più esposto alla possibilità di morire a causa del virus”, si legge nell’istanza indirizzata dai legali al tribunale. All’ex presidente peruviano sono stati concessi gli arresti domiciliari, con un localizzatore Gps e dietro pagamento di una cauzione di 500 mila dollari. Toledo, capo dello Stato tra il 2001 e il 2006, è stato arrestato in California lo scorso luglio in risposta alla prima richiesta di estradizione inviata dal Perù nel febbraio 2017, in seguito all’ordine di carcerazione preventiva di 18 mesi emesso per poter procedere a un processo per corruzione. (Mec)