Speciale difesa: India, Chhattisgarh, 17 agenti uccisi in conflitto a fuoco con ribelli maoisti

- Diciassette uomini delle forze di sicurezza sono stati uccisi nello Stato indiano del Chhattisgarh in un conflitto a fuoco con i ribelli maoisti, la più grave perdita subita su questo fronte dal 2017. Lo ha reso noto il direttore generale della polizia statale, D.M. Awasthi. Secondo la ricostruzione ufficiale, lo scontro è avvenuto nell’area forestale di Minpa, nel distretto di Sukma, dove le forze di sicurezza erano impegnate in un’operazione contro i ribelli; ci sono anche 14 agenti feriti, trasportati a Raipur, a circa 400 chilometri di distanza. Sul posto sono stati rinvenuti dieci fucili automatici AK-47. Nell’operazione erano impegnati 150 uomini della Guardia di riserva di distretto, della task force speciale e dell’unità specializzata Cobra (Commando Battalion for Resolute Action). Quando è scoppiato il conflitto a fuoco sono stati inviati rinforzi. Sul fronte maoista, secondo la polizia, c’era il Battaglione numero 1 guidato da Mandavi Hidma, a capo di circa 300 ribelli. (Inn)