Speciale difesa: Corea del Nord-Usa, agenzia ufficiale nordcoreana, Kim ha ricevuto una lettera da Trump

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato una lettera personale al leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” (“Kcna”), che cita una dichiarazione di Kim Yo-jong, vicedirettrice del Comitato centrale del Partito del lavoro e sorella del leader: “Riteniamo che sia un buon giudizio e un’azione adeguata per il presidente degli Stati Uniti impegnarsi a mantenere il rapporto che ha avuto con il nostro presidente inviando di nuovo una lettera personale in un momento di enormi difficoltà e sfide per migliorare le relazioni tra Corea del Nord e Usa e riteniamo che questo dovrebbe essere molto apprezzato”. Secondo la sua dichiarazione, il presidente Trump nella sua lettera ha spiegato il suo piano per migliorare le relazioni bilaterali e ha espresso la sua volontà di collaborazione nella lotta all’epidemia, manifestando anche apprezzamento per gli sforzi compiuti da Pyongyang. Kim Yo-jong ha riferito anche che il presidente Usa ha auspicato di rimanere in stretto contatto con il leader nordcoreano dopo le difficoltà di comunicazione degli ultimi mesi. “Consideriamo una lettera così personale del presidente Trump come un buon esempio per mostrare l’amicizia personale speciale e solida con il presidente Kim Jong-un”, ha affermato. “Anche il presidente Kim Jong-un ha ribadito il suo rapporto speciale con il presidente Trump e ha apprezzato la sua lettera personale”, ha aggiunto. L’alta funzionaria ha concluso ammettendo che la relazione bilaterale non è buona come quella personale tra i due leader e avvertendo che i rapporti bilaterali continueranno a peggiorare se verrà mantenuto un approccio “unilaterale e avido”. (Git)