Usa: segretario al Tesoro, vicino ok del Congresso a misure contro coronavirus

- Il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha detto al network "Cnbc" che democratici e repubblicani al Congresso stanno per arrivare a un accordo su pacchetto di stimoli per combattere l'impatto economico del coronavirus. "Penso che siamo molto vicini. Dobbiamo concludere questo accordo oggi", ha detto Mnuchin. I leader del Congresso stanno svelando i dettagli finali di un imponente pacchetto di stimoli da oltre 2.000 miliardi di dollari progettato per sostenere i lavoratori e le imprese statunitensi che stanno lottando durante l'epidemia di COVID-19.(Nys)