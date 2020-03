Coronavirus: Gasparri, Raggi ascolti appelli di Forza Italia per bene città

- Forza Italia torna a lanciare l'appello alla sindaca Raggi di procedere all'attività di sanificazione delle strade e dei cassonetti. "Un'esortazione che abbiamo rivolto alla sindaca già da qualche giorno ma che è rimasta inascoltata. Come è rimasta inascoltata l'altra nostra richiesta, quella di intensificare la raccolta delle immondizie accumulate negli appositi contenitori". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "La limitazione del traffico agevolerebbe queste pratiche, garantendo una maggiore pulizia e riducendo le possibilità di contagio. Si registra ancora un alto indice di affluenza di persone che utilizzano i mezzi pubblici per gli spostamenti. Maggiori controlli aiuterebbero a contingentare gli affollamenti in luoghi chiusi. Alla Raggi chiediamo di ricorrere anche all'utilizzo della vigilanza privata per assicurare il rispetto delle misure programmate dal governo. Per quanto riguarda l'orario di apertura e chiusura dei negozi che forniscono beni di prima necessità, poi, Forza Italia chiede che venga ritardato l'orario di chiusura per dilazionare le file. I nostri sono appelli che speriamo vengano accolti nell'interesse di Roma e dei romani. Noi continueremo a vigilare e a sollecitare il Comune a intervenire senza più attendere", conclude Gasparri. (Com)