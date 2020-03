Libia: Gna, due morti e un ferito nei bombardamenti di Haftar sul lungomare di Tripoli

- E' di almeno due morti e un ferito il bilancio provvisorio di un attacco a colpi di mortaio condotto dalle forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar nei pressi dell'aeroporto internazionale di Mitiga, unico scalo aereo a servire la capitale Tripoli. Lo ha annunciato una fonte del Governo di accordo nazionale libico (Gna) citata dalla stampa locale. "Bombardamenti di artiglieria delle milizie di Haftar hanno preso di mira la rotonda di Mitiga e provocato la morte di due lavoratori stranieri e il ferimento di un cittadino libico", hanno detto oggi le forze della Gna in una nota su Facebook. La rotonda si trova sul lungomare di Tripoli, a poca distanza dall'aeroporto di Mitiga a Tripoli. Stando queste informazioni, dunque, proseguono gli scontri nella periferia di Tripoli sebbene le forze dell'Lna e del Gna abbiano annunciato di aver accettato una tregua umanitaria per evitare la diffusione del nuovo coronavirus Sars-Cov-2 in Libia (Lit)