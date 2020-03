Coronavirus: da Pechino in arrivo a Milano attrezzature mediche

- Decollerà a breve dall’aeroporto internazionale di Pechino un aereo diretto a Milano con a bordo 155 ventilatori polmonari, 1.100.000 mascherine di tipo FFP2 e N95, 305.000 mascherine monouso, 205.000 guanti di lattice, 1.000 kit diagnostici e altrettante tute protettive. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata italiana a Pechino, secondo cui si tratta di materiale in parte acquistato dalla Protezione Civile, in parte donato dal Governo cinese e da diverse aziende (Pirelli, Bank of China, China Construction Bank e China Development Research Foundation). L’ambasciata d’Italia a Pechino ha coordinato l’operazione, in costante raccordo con la Farnesina e il dipartimento della Protezione Civile, adoperandosi affinché tutti i carichi fossero stoccati in un suo magazzino allestito alle porte della città e rapidamente approntati per l’imbarco. Decisiva per la realizzazione di questo primo convoglio aereo italiano dalla Cina è stata la disponibilità della NEOS e di Alpitour, che hanno gratuitamente messo a disposizione e operato lo speciale volo cargo. Altre spedizioni saranno effettuate nei prossimi giorni da Pechino, Shanghai e Shenzhen. (Com)