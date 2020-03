Coronavirus: primo decesso in Zimbabwe, è un noto giornalista e regista di 30 anni

- Le autorità dello Zimbabwe hanno confermato il primo decesso per coronavirus nel paese. Si tratta, come riferito in una nota dal ministro della Salute, Obediah Moyo, di un uomo di 30 anni, Zororo Makamba, noto giornalista e regista, cui era stato diagnosticato il virus sabato scorso dopo essere rientrato dagli Stati Uniti alla fine del mese scorso via Sudafrica. Makamba è la seconda persona risultata positiva al Covid-19 nello Zimbabwe. (Res)