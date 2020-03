Coronavirus: commercianti cinesi donano gel e 3mila mascherine al Comune di Napoli

- I cinesi a Napoli donano mascherine e gel disinfettante. Lo ha reso noto il Comune che in una nota ha dato conto della donazione della comunità asiatica napoletana che, rappresentata da una delegazioni di commercianti cinesi: "ha donato al sindaco di Napoli Luigi de Magistris numerose confezioni di gel igienizzante e circa tremila mascherine". Dopo ever espresso il più vivo ringraziamento alla delegazione cinese per l'ennesimo segno di amicizia e vicinanza con il popolo napoletano, come si legge in una nota: "Il sindaco de Magistris ha disposto che la fornitura di mascherine sia subito distribuita ai medici di base ( attraverso la Fimmg il cui segretario generale Silvestro Scotti che le ha subito ritirate ), agli operatori sociali della città che stanno assistendo i tanti anziani ed i senza fissa dimora nei dormitori e nelle mense della solidarietà ed infine alle piccole attività commerciali e Botteghe per il tramite delle associazioni di categoria". (Ren)