Nepal: coronavirus, richieste di aiuti a India e Cina

- Il Nepal ha chiesto l’aiuto della Cina e dell’India per affrontare la pandemia. Secondo un elenco dettagliato pubblicato dal quotidiano “The Kathmandu Post” sia al governo indiano sia a quello cinese sono stati chiesti 50 mila dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle di livello 1, centomila di livello 2 e diecimila di livello 3; settemila kit per la reazione a catena della polimerasi (Prc) più venti portatili e centomila per il mezzo di trasporto virale; 60 mila reagenti; 150 mila mascherine N95; ventimila termometri di cui diecimila a infrarossi; venti macchine per l’emogasanalisi; cinque generatori di ossigeno; duemila set per intubazione; venti autoclavi; 20 macchine per la terapia sostitutiva renale continua (Crrt) e 200 mila guanti chirurgici. Inoltre sono stati chiesti 500 mila per l’estrazione all’India e centomila alla Cina. A Pechino sono stati chiesti anche cento ventilatori polmonari portatili e 15 ambulanze, di cui dieci attrezzate con laboratori. (segue) (Inn)