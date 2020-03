Nepal: coronavirus, richieste di aiuti a India e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 marzo Oli ha partecipato a una videoconferenza della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale, promossa dall’omologo indiano, Narendra Modi, insieme ai rappresentanti di Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Pakistan e Sri Lanka. Il premier nepalese ha informato gli interlocutori delle misure adottate e ha invocato uno sforzo collettivo di tutti i partner per elaborare una strategia efficace. “Abbiamo preso numerose iniziative per contenere la diffusione di questa patologia nel paese. Un comitato di coordinamento multi-agenzia è stato istituito a tutti i livelli di governo per mobilitare gli sforzi in una maniera sistematica”. “La nostra regione è ad alto rischio”, ha ammesso il leader di Katmandu, sollecitando una risposta collettiva a una sfida comune. A suo parere l’istituzione di un centro di emergenza medica Saarc sostenuto da un solido meccanismo di finanziamento è “l’esigenza del momento”. (segue) (Inn)