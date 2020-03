Nepal: coronavirus, diecimila stranieri bloccati in seguito alle restrizioni ai viaggi

- In seguito alle restrizioni ai viaggi imposte dalla maggior parte dei paesi del mondo a causa della pandemia di coronavirus, più di diecimila stranieri sono bloccati in Nepal. Lo ha reso noto il Dipartimento dell’immigrazione (Doi) nepalese. Sono esattamente 10.030 i cittadini stranieri ai quali sono stati prorogati i visti la scorsa settimana in attesa che possano tornare nei loro paesi. Il Nepal, che aveva già sospeso il rilascio dei visti all’arrivo, ha bloccato del tutto l’emissione dei visti dal 22 marzo al 3 aprile. Dopo la scadenza saranno presi accordi con i paesi di origine per i rimpatri. (segue) (Inn)