Nepal: coronavirus, diecimila stranieri bloccati in seguito alle restrizioni ai viaggi (2)

- Precedentemente il Nepal ha vietato l’ingresso ai viaggiatori provenienti o in transito “da tutti i paesi europei, del Medio Oriente e del Golfo Persico” dal 20 marzo al 12 aprile, come si legge nell’avviso emesso dal Dipartimento dell’immigrazione, che cita espressamente l’Iran, la Turchia, la Malesia, la Corea del Sud e il Giappone, ma non la Cina. Il divieto include anche i passeggeri nepalesi, tra i quali ci sono persone con i visti in scadenza e con problemi di mantenimento, che dovranno rivolgersi alle ambasciate o ai consolati. Inoltre, è stato sospeso il rilascio delle autorizzazioni per tutte le spedizioni di montagna di primavera. (Inn)