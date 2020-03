Paderno Dugnano (MI): coppia senza casa tenta di sfondare la caserma, arrestati

- Cercano di sfondare la porta della caserma, sostenendo di non aver un posto dove alloggiare. È successo a Paderno Dugnano, vicino a Milano, nel pomeriggio di sabato 21 marzo. Un uomo e una donna italiani di 45 anni hanno tentato di forzare la porta di ingresso della caserma con un carrello metallico. La loro pretesa era quella di accedere alla caserma per vivere lì, dal momento che riferivano di non aver alcun posto dove stare. I militari della locale tenenza dei carabinieri hanno riconosciuto i due soggetti e li hanno invitati ad allontanarsi. La coppia a quel punto ha cominciato a inveire violentemente contro di loro, anche sputando. L'uomo, in particolare, ha iniziato a tirare calci verso i militari, che hanno immobilizzato sia lui che la donna, arrestandoli per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La coppia è trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa di direttissima. (Rem)