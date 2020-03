Ecuador: coronavirus, a Quito la spesa si fa coi numeri di serie per i documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità municipali di Quito, capitale dell'Ecaudor, hanno avvertito che da domani l'accesso ai mercati cittadini sarà disciplinato in base ai numeri di serie dei documenti. Una misura che serve a limitare l'affollamento de garantire le distanze utili a contenere la diffusione del nuovo coronavirus. "Andando tutti assieme non otteniamo nulla", ha detto il sindaco Jorge Yunda a una radio locale. Potrà fare la spesa chi avrà l'ultimo numero della propria carta d'identità uguale a uno dei due stabiliti per il giorno in corso. Nel fine settimana, l'ingresso sarà invece a numeri alterni, pari e dispari. nei giorni scorsi le autorità di Guayaquil, altro importante centro urbano del paese andino, avevano chiuso l'accesso ai mercati alle persone con più di 65 anni di età e ai bambini.L'Ecuador conta oggi ameno 530 casi di contagio e sette morti, 400 delle quali sarebbero concentrate nella sola zona di Guayaquil e dintorni. La scorsa settimana il presidente Lenin Moreno aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale per "fronteggiare la guerra" alla pandemia. "Se l'Ecuador non taglia il problema alla radice, può arrivare ad avere oltre 800mila persone contagiate e questo non lo possiamo permettere. Ma per farlo dobbiamo lavorare assieme", aveva detto il capo dello stato invitando il paese a seguire con scrupolo le nuove indicazioni. Un piano nel quale è stato inserito anche un coprifuoco, in vigore tutti i giorni, fino a nuovo ordine, dalle 21 alle 5.Il piano elaborato dal governo si centra soprattutto su una limitazione dei movimenti su tutto il territorio nazionale: si può uscire di casa solo per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità, per recarsi in ospedale e al lavoro e per assistere gli anziani. Tra le misure previste c’è l’isolamento domiciliare per i viaggiatori in arrivo dai paesi maggiormente colpiti dal virus, maggiori misure restrittive per i grandi eventi, misure di sicurezza per il personale sanitario, l’uso di piattaforme per la telemedicina, classi e lavoro a distanza per casi specifici. Lunedì 16 marzo, Quito aveva deciso di procedere alla chiusura di tutti i voli internazionali e l'entrata per via terrestre e marittima agli stranieri.Oltre alle misure restrittive, il presidente ha disposto un pacchetto di interventi a favore della popolazione. Moreno ha ricordato che l'esame per la positività del coronavirus è gratuito per tutti coloro che denunciano sintomi associabili alla Covid-19, ha chiesto all'autorità delle telecomunicazioni di aumentare l'offerta di banda e la velocità di connessione agli abbonati a rete fissa e mobile. Nel periodo dell'emergenza non verranno effettuati tagli ai servizi per i quali non vengono pagate le bollette, si è deciso il rinvio di sei mesi del pagamento delle tasse di aprile, maggio e giugno, "nonostante le difficoltà fiscali" e di agevolare il più possibile le forme di lavoro a distanza.Moreno ha chiesto al ministro delle Finanze, Richard Martinez, di "eliminare le spese non strettamente necessarie del prossimo processo elettorale e riassegnarle per affrontare le priorità dell'emergenza sanitaria". E sarebbe stata la mancanza di risorse economiche, assieme alla presunta designazione di personale non specializzato nella gestione della crisi, a motivare nel fine settimana l'annuncio di dimissioni di Catalina Andramuno dal ministero della Salute. Andramuno denuncia la mancanza di una voce di bilancio a favore dell'emergenza, il fatto che "le valutazioni tecniche e mediche per affrontarla non hanno avito molta eco nel governo" e definisce "inaccettabile" la "imposizione di funzionari che non hanno conoscenza di salute pubblica e della realtà dinanzi a questa situazione". (Res)