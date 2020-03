Coronavirus: Mattarella, massimo impegno per migliorare condizione detenuti e Polizia penitenziaria

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con una lettera pubblicata dal "Gazzettino" ha risposto all'appello che gli era stato rivolto dai detenuti del Nordest sulla situazione carceraria determinata dall'emergenza coronavirus. "Ho ben presente la difficile situazione delle nostre carceri, sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana - ha scritto Mattarella - e mi adopero, per quanto è nelle mie possibilità, per sollecitare il massimo impegno al fine di migliorare la condizione di tutti i detenuti e del personale della Polizia penitenziaria che lavora con impegno e sacrificio". (segue) (Rin)