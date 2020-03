Coronavirus: Mattarella, massimo impegno per migliorare condizione detenuti e Polizia penitenziaria (2)

- L'appello, ha continuato il capo dello Stato, "mi ha molto colpito perché è il segno di una sincera preoccupazione per la gravissima epidemia che sta interessando il nostro Paese ed esprime la vostra partecipazione e il vostro coinvolgimento anche nelle vicende più drammatiche di tutta la collettività, di cui voi tutti siete parte. Sono fiducioso che i tanti esempi di solidarietà umana che in questo periodo si stanno moltiplicando nel nostro Paese avranno anche l'effetto di far porre la giusta attenzione ai problemi che sottolineate. Il vostro gesto di grande generosità e vicinanza per il servizio ospedaliero veneto manifesta il senso di grande solidarietà che avete maturato in questo drammatico momento per l'umanità. Dimostra, inoltre, che, pur nella vostra condizione di privazione della libertà - ha concluso -, avete trovato la sensibilità e la forza per aiutare chi soffre negli ospedali e chi si prodiga generosamente perla loro guarigione". (Rin)