Coronavirus: Regione Lazio, procedure semplificate per accesso a carburante agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'emergenza covid-19, la direzione Agricoltura ha adottato una procedura semplificata per l'assegnazione del gasolio agricolo fino al 30 aprile. Nello specifico, l'atto prevede che i Comuni capofila potranno, su istanza redatta sul modello "richiesta assegnazione per l'anno 2020", procedere all'erogazione a titolo di anticipo di un quantitativo massimo del 50 per cento, calcolato sulla base di quello assegnato l'anno precedente, senza procedere all' istruttoria. Lo comunica in una nota l'assessorato Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e Risorse Naturali. In particolare, ai funzionari comunali non vengono più richiesti i seguenti adempimenti: a) verifica della dichiarazione relativa a come è stato utilizzato il carburante assegnato nell'anno precedente e le eventuali giacenze da decurtare dalla nuova assegnazione; b) inserimento nella scheda della ditta delle coltivazioni dichiarate e controllo di congruenza rispetto ai terreni e alle macchine a disposizione della ditta richiedente. c) calcolo, tramite il sistema, del totale spettante per ogni coltura e conseguente creazione del libretto di assegnazione. È inoltre previsto che: l'istanza, redatta sul fac-simile del modello presente sul sito istituzionale (percorso Agricoltura/Servizi all'imprese/Uma Utenti Motori Agricoli/Richiesta carburanti) sia intestata e sottoscritta dal richiedente negli appositi spazi, senza dover procedere alla compilazione dei pertinenti allegati indicati alle lettere da A a Q, e trasmessa a mezzo Pec al Comune capofila; i Comuni capofila adottino tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto delle norme conseguenti alla consegna del libretto in originale ai soggetti richiedenti. Tutti i dettagli sono sul sito regionale sezione Agricoltura.(Com)