Coronavirus: Romania, sale a 576 numero dei contagi, 4 i morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 576 persone sono affette dal nuovo coronavirus in Romania, e quattro sono morte. Lo ha riferito il Gruppo di comunicazione strategica. Tra questi, 73 sono stati dichiarati guariti e dimessi: 51 a Timisoara, 17 a Bucarest, 3 a Craiova, uno a Iasi e Costanza. Sono stati registrati 143 nuovi casi. I pazienti recentemente confermati con infezione hanno un'età compresa tra 5 e 76 anni. Quattro persone con diagnosi di infezione da Covid-19 e con malattie croniche preesistenti sono decedute negli ospedali di Bucarest, Craiova, Iasi e Suceava. In terapia intensiva, in questo momento, sono ricoverati 15 pazienti, 7 dei quali in gravi condizioni. La salute degli altri pazienti è buona, stazionaria. L'età media dei pazienti con diagnosi di Covid-19 è di 42 anni; la maggior parte ha tra i 19 e i 50 anni. La Romania è entrata quindi da oggi nella "zona gialla" Covid-19, con oltre 500 persone segnalate come infette dal nuovo coronavirus sul territorio del paese. Coloro che provengono da paesi con più di 500 casi confermati di infezione da nuovo coronavirus dovrebbero rimanere in isolamento per 14 giorni. Nella lista gialla ci sono paesi come Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Repubblica Ceca, Cile, Corea del Sud - la parte del paese in cui non viene stabilita la quarantena, Danimarca, Ecuador, Svizzera, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Giappone, Regno Unito, Malesia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo, Repubblica popolare cinese - l'area di quarantena, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Turchia. Rob(Rob)