Croazia-Italia: terremoto Zagabria, mezzi dell'Esercito italiano in partenza oggi

- Anche se il Friuli Venezia Giulia sta vivendo l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, la regione sarà comunque in prima linea verso i territori recentemente colpiti dal sisma che ieri ha interessato la città di Zagabria. Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, annunciando che "per questo motivo una colonna di mezzi dell'Esercito e della nostra Protezione civile già stasera partiranno alla volta della capitale croata". Lo riferisce l'agenzia di stampa della regione Friuli Venezia Giulia (Arc), secondo cui Riccardi già dalla mattinata di ieri si è messo subito in contatto con le autorità locali al fine di garantire i soccorsi con i quali far fronte alle prime necessità legate all'emergenza conseguente alle due forti scosse di terremoto che hanno interessato la Croazia. (segue) (Res)