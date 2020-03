Coronavirus: sindaco Allevi, al Comune di Monza adottati tutti i protocolli dell’Ats

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione negli uffici comunali è sotto controllo. Abbiamo attuato tutti i protocolli necessari dettati da Ats per evitare e, nel caso, contenere un'eventuale diffusione del Covid-19 in Comune". Così il sindaco di Monza Dario Allevi risponde alle preoccupazioni sollevate in una lettera dall'Unione sindacale di base sulle condizioni di lavoro dei dipendenti della sede dei servizi sociali di via Guarenti e dell'ufficio anziani di San Rocco. "Scrivere che c'è una situazione di emergenza in alcuni uffici comunali – prosegue il sindaco – è da irresponsabili. Significa solo creare allarmismo tra i dipendenti e tra i cittadini in una situazione già estremamente difficile. In un momento così delicato per il nostro Paese bisogna fare molta attenzione ai messaggi che si lanciano. Così come credo sia stato fuori luogo anticipare ai giornali i contenuti della lettera. L'allarmismo genera panico e con il panico non si combatte il coronavirus". Poi Dario Allevi entra nel merito del contenuto della lettera: "Confermo che tra i dipendenti della sede di via D'Annunzio c'è stato un caso di positività al Covid-19. In via Guarenti, invece, al momento no. È risultato contagiato dal coronavirus un parente di un dipendente. Anche in questo caso, come per la sede di San Rocco, abbiamo messo in atto i protocolli di sicurezza previsti da Ats e dotato i dipendenti degli strumenti di protezione. Di fronte a un caso di positività da Covid-19 è l'agenzia di tutela della salute che interviene e coordina le procedure per isolare la persona positiva, tutelare chi è stato a contatto con lui e, se necessario, procedere a sanificare i luoghi di lavoro". Subito dopo la notizia della positività del dipendente - fa sapere una nota del Comune di Monza - l'amministrazione comunale ha informato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che, a seguito di un sopralluogo, ha verificato che nella sede di via Guarenti tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori erano rispettate. (segue) (com)