Coronavirus: A. Cesaro (FI), serve fondo di solidarietà per affitti famiglie campane

- Istituire un fondo regionale di solidarietà per sostenere gli affitti delle famiglie campane in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Lo chiede il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. Per Cesaro, "seppure in assenza di un dato certo, ma basterebbero le centinaia di segnalazioni pervenutemi per averne un'idea, non è difficile immaginare che attualmente il numero delle famiglie in gravi difficoltà economiche per l'emergenza coronavirus, per la quarantena, sia cresciuto esponenzialmente". "Parliamo dei nostri concittadini – ha spiegato l'esponente di Forza Italia -, soprattutto titolari di partite Iva o commercianti che hanno dovuto sospendere la propria attività e che oggi vanno ad aggiungersi a coloro che già erano impossibilitati a far fronte ai bisogni più elementari del proprio nucleo familiare. Per questo, per sostenete chi è in oggettiva ed incolpevole difficoltà ad onorare il pagamento dell'affitto, che poi è una delle voci più impegnative del bilancio familiare, chiedo al presidente De Luca di affiancare a quello ordinario, un fondo regionale di solidarietà che porti l'intero stanziamento ad almeno 100 milioni di euro. Gli chiedo di farlo al più presto", ha concluso Cesaro. (Ren)