Coronavirus: in Emilia-Romagna bando da 12,6 mln per aziende agricole zone montante (2)

- Una analoga procedura semplificata, ha fatto sapere la Regione Emilia-Romagna, è stata adottata, dopo un tavolo tecnico con i centri di assistenza agricola (Caa), anche per l’assegnazione dei carburanti agricoli agevolati superando così l’impossibilità, data dall’emergenza Covid, di recarsi agli uffici per ritirare i libretti. Saranno i Caa stessi, in forza del mandato ricevuto dalle aziende, a presentare in maniera semplificata un elenco di tutte le aziende che possiedono i requisiti, chiedendo per esse l’assegnazione in via provvisoria di carburante agevolato per un importo pari al 50% di quello utilizzato nel 2019 al netto delle rimanenze finali. Tale procedura è prevista anche per chi opera in conto terzi. Gli stessi centri di assistenza agricola potranno poi scaricare dal sistema informativo il libretto necessario per recarsi al distributore di carburante e consegnarlo all’agricoltore. “Grazie alle procedure di lavoro agile attivate non ci fermiamo - ha concluso Mammi - e siamo più che mai a fianco delle imprese”. (Ren)