Ue: Commissione, con meccanismo protezione civile rimpatriati 1.381 cittadini

- Dall'esplosione della diffusione di Coronavirus in Europa, il meccanismo di protezione civile dell'Unione ha riportato 1.381 cittadini europei in patria. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Balazs Ujvari. "L'Ue continua ad aiutare gli Stati membri a rimpatriare i propri cittadini bloccati all'estero a causa dell'aumento di restrizioni nei paesi terzi. Con il meccanismo europeo di protezione civile, per esempio, il Belgio ha riportato a casa 223 persone dalla Tunisia questo weekend. E la Germania continua a organizzare voli per riportare cittadini europei da Egitto, Marocco, Tunisia, Filippine, Argentina e Repubblica Dominicana", ha detto. Il portavoce ha spiegato che saranno rimpatriati cittadini europei dalla Georgia e la Lituania farà rimpatrii dall'Indonesia. La Repubblica Ceca organizzerà voli di rimpatrio da Egitto, Filippine e Vietnam. La Polonia da Ciad, Sudan, Nepal, Maldive. "Fino ad oggi il meccanismo di protezione civile dell'Ue ha facilitato il rimpatrio di 1.381 cittadini europei", ha aggiunto. (Beb)