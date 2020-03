Coronavirus: viceministro Del Re a personale Aics, pandemia va affrontata con approccio globale

- La lotta contro il coronavirus va affrontata con un approccio globale, in diversi luoghi, su diversi fronti ma con la medesima efficacia. Lo ha dichiarato la viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in un messaggio inviato al personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). "Siamo tutti fortemente impegnati per superare questa crisi mai sperimentata prima nel mondo. Lo è il governo cui spetta la responsabilità di adottare le misure più appropriate per il contenimento del contagio e per ridurne gli effetti economici e sociali, e lo sono tutti i cittadini cui spetta la responsabilità di rispettare con scrupolo tali misure. In tutto ciò non possiamo e non dobbiamo considerarci soli. Proprio ora che ci sentiamo vulnerabili dal punto di vista medico, sociale, economico, dobbiamo guardare al mondo come a un unico luogo condiviso", ha detto Del Re. "È lodevole che voi proseguiate la vostra preziosa attività nonostante l’apprensione per le condizioni dei vostri congiunti e amici in Italia. Si tratta di una scelta nobile e generosa da parte di chi lavora lontano da casa in contesti spesso difficili, in un momento in cui l’emergenza colpisce duramente il nostro paese. Ciò contribuisce una volta di più a testimoniare l’empatia dell’Italia nei confronti del mondo, nella piena consapevolezza che questa terribile guerra contro il virus va affrontata con un approccio globale, in diversi luoghi, su diversi fronti ma con la medesima efficacia", si legge nel messaggio. (segue) (Res)