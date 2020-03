Coronavirus: Laforgia (Leu), incentivare imprese ad assumere

- Francesco Laforgia, senatore di Liberi e uguali e coordinatore nazionale del movimento politico èViva giudica positive le decisioni dell'esecutivo per l'emergenza epidemiologica. "Bene le misure del governo, ma bisogna restringere ulteriormente l'elenco delle attività necessarie, mettere in sicurezza tutti i lavoratori e incentivare le imprese ad assumere personale in più, riducendo l'orario di lavoro per tutti", aggiunge in una nota. (Com)