Coronavirus: Lega su carceri, focolaio è solo pretesto per mandare a casa criminali

- Per i parlamentari leghisti Giulia Bongiorno, Nicola Molteni, Jacopo Morrone ed Andrea Ostellari "il focolaio è solo un pretesto: abbiamo sempre detto che occorreva costruire nuove case circondariali ma Bonafede si è concentrato solo sulla prescrizione". In una nota gli esponenti del Carroccio quindi incalzano: "Il guardasigilli si impegni per evitare che chi entra in galera contagi o sia contagiato. La sinistra al governo ha promosso cinque 'Svuotacarceri' e ora ha piegato anche i Cinque stelle che sono sempre stati contrari agli indulti mascherati. Per noi vengono prima gli agenti di Polizia e le vittime dei reati. Se lo Stato cede e manda a casa i criminali è la sconfitta del diritto e del principio di certezza della pena. Il sovraffollamento - continuano i parlamentari - lo si affronta non con gli indulti, ma costruendo nuove carceri e facendo scontare ai detenuti stranieri la condanna nel carcere del Paese di origine. Intanto attendiamo sempre che la Polizia penitenziaria sia dotata di mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuali". (Com)