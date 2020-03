Azerbaigian: coronavirus, intensificate le misure di disinfezione a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state intensificate le misure di disinfezione nella città di Baku, capitale dell’Azerbaigian. È quanto riferito dall’amministrazione comunale, secondo cui le attività rientrano nelle misure volte a contrastare l’epidemia a livello nazionale di coronavirus. ”Al fine di prevenire la crescita del numero di casi di infezione nella capitale e migliorare l'efficienza delle misure profilattiche adottate in quest'area, il personale dei servizi di pubblica utilità della città è passato a una modalità di lavoro potenziata e si sta proseguendo l’attuazione delle misure di disinfezione in conformità con le disposizioni della task force che opera sotto l’egida del governo”, si legge in una nota. Le misure mediche e profilattiche e di disinfezione per mezzo di speciali sostanze disinfettanti vengono regolarmente adottate dalle società pubbliche della capitale, negli spazi di uso comune all’interno degli edifici, negli ingressi di rampe e sottopassaggi, nei depositi e ora si sta procedendo a svolgerle nei giardini, nei quartieri residenziali, nei centri commerciali e nei bazar all’aperto. Baku dallo scors 19 marzo è in quarantena proprio per contenere gli effetti dell'epidemia. (Res)