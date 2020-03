Italia-Turchia: coronavirus, due voli speciali da Istanbul per rimpatrio cittadini italiani

- Due voli speciali partiranno domani da Istanbul diretti rispettivamente a Roma e a Milano per facilitare il rientro dei cittadini italiani attualmente presenti in Turchia. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia in Turchia in una nota. “Al fine di rispondere alle esigenze di rientro in patria dei cittadini italiani residenti in Italia e temporaneamente presenti in Turchia, la Turkish Airlines, d’intesa con le autorità italiane e turche, consentirà l’imbarco su due voli dal nuovo aeroporto di Istanbul (uno su Roma e uno su Milano) che verranno operati il giorno martedì 24 marzo”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito internet dell’ambasciata. I due voli sono il TK 1875 Istanbul – Milano, in partenza alle 16.20 e il TK 1863 Istanbul – Roma in partenza alle 18.15. L’ambasciata precisa che per poter usufruire di questa opportunità, che prevede il pagamento della tariffa per il biglietto di sola andata, l’unica possibilità è di registrarsi presso l’ambasciata d’Italia ad Ankara scrivendo una mail all’indirizzo “consolare.ambankara@esteri.it”. Nella mail di richiesta dovranno essere precisati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi del documento di identità che verrà usato per il viaggio (tipo, numero e data di scadenza), indirizzo di residenza in Italia, destinazione (Roma o Milano) contatti mail e telefono, dichiarazione di accettazione tutte le misure di prevenzione e contenimento disposte dalle autorità sanitarie per chi rientra dall’estero. L’ambasciata informa che il biglietto, il cui costo al momento è di circa 200 euro (potendo subire variazioni nelle prossime ore da parte della compagnia aerea in base al numero di adesioni) dovrà essere acquistato personalmente direttamente presso l'ufficio vendite della Turkish Airlines al nuovo aeroporto di Istanbul almeno 4 ore prima del volo. La registrazione dovrà essere comunicata all’ambasciata d’Italia ad Ankara entro e non oltre le ore 17 di oggi.(Res)