Coronavirus: Pd Campidoglio, subito commissioni mobilità e bilancio su cig lavoratori tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convocare subito le commissioni capitoline di Mobilità e Bilancio per conoscere la situazione della cassa integrazione per i lavoratori del trasporto pubblico locale della Capitale. E' la richiesta del gruppo capitolino del Partito democratico. "Le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria rischiano di avere una ricaduta fortemente negativa sui lavoratori del servizio di trasporto pubblico della Capitale. La decisione di ricorrere alle procedure di cassa integrazione per 4 mila dipendenti desta molte preoccupazioni in quanto non sono chiare le modalità di attuazione e l'impatto che tale provvedimento potrà avere sulle retribuzioni del personale". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Allo scopo di conoscere le reali intenzioni dell'azienda, l'entità delle ricadute sui lavoratori del Tpl di Roma e le modalità con il quale si intende intervenire attingendo al fondo bilaterale di solidarietà i consiglieri capitolini del Pd chiedono la convocazione urgente della commissione mobilità congiuntamente con la commissione bilancio. La riunione si dovrà svolgere necessariamente prima dell'entrata in vigore delle misure annunciate dall'azienda Capitolina di trasporto pubblico e in diretta streaming". (Com)