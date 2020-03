Donbass: processo MH17, udienze posticipate all'8 giugno

- La corte distrettuale dell'Aja, nei Paesi Bassi, ha deciso di posticipare all'8 giugno le udienze per il processo relativo all'abbattimento del volo MH17 in Ucraina orientale nel 2014. "La corte per il processo MH17 si aggiorna fino all'8 giugno 2020" si legge in una nota pubblicata dalla corte. Il presidente del collegio giudicante, Hendrik Steenhuis, ha detto che il processo ai quattro imputati, i russi Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov, Igor Girkin e l’ucraino Leonid Kharchenko, proseguirà l'8 giugno. Le udienze sono iniziate due settimane fa, con i quattro imputati assenti. I parenti delle 298 vittime hanno presenziato all’udienza, mentre venivano letti i nomi di tutti coloro che sono periti nello schianto dell’MH17 del luglio 2014, quando il volo della Malaysian Airlines venne abbattuto nell’area dell’Ucraina orientale. (segue) (Res)