Donbass: processo MH17, udienze posticipate all'8 giugno (2)

- I quattro imputati del processo non erano presenti all’udienza d’apertura, e solo uno di loro ha inviato un legale al processo. Sabine ten Doesschate, avvocato difensore di Pulatov, ha affermato che il suo assistito “non ha niente a che vedere con l’incidente". "Non è responsabile, in alcun modo” ha aggiunto il legale di Pulatov. Il pubblico ministero Ward Ferdinandusse ha affermato che l’indagine è stata nel tempo complicata dai combattimenti sul luogo dello schianto, nel Donbass, e “dall’attivo ostruzionismo” delle autorità russe sulla vicenda. (Res)