Roma: sorpreso a spacciare pasticche di Rivotril in strada, denunciato romano di 60 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 60 anni, romano con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.Ieri mattina, transitando in via Portuense altezza Porta Portese, i militati hanno sorpreso l'uomo mentre cedeva 20 compresse di Rivotril ad un romano di 46 anni e sono intervenuti immediatamente. Dopo aver sequestrato le pasticche e il denaro, i carabinieri hanno perquisito il pusher, trovandolo in possesso di ulteriori 18 compresse della stessa sostanza e una ricetta medica "in bianco", falsamente compilata, risultata denunciata rubata lo scorso 9 luglio 2019 alla stazione dei carabinieri Roma Tor Sapienza. Identificato anche l'acquirente, denunciato insieme al 60enne per violazione delle misure contenute nel decreto del Governo per l'emergenza coronavirus. (Rer)