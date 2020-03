Serbia: coronavirus, attese oggi le nuove proposte degli esperti cinesi

- Le squadre di esperti venute dalla Cina in Serbia elaboreranno entro oggi delle nuove proposte per la lotta al coronavirus nel paese balcanico: lo ha dichiarato oggi il ministro della Sanità serbo, Zlatibor Locar, all'emittente "Tv Happy". "Entro fine giornata avremo una seconda proposta di misure da attuare. Dobbiamo rallentare l'epidemia per poter mantenere la situazione sotto controllo", ha detto il ministro precisando che è necessario rispettare tutte le restrizioni messe finora in campo dal governo. "La salute non può tollerare l'irresponsabilità. Cosa faremo se il sistema viene distrutto", ha concluso Loncar aggiungendo che se i cittadini non si atterranno alle misure "l'ospedale Dragisa Misovic (a Belgrado) sarà riempita in un giorno e una notte", quello del quartiere belgradese di Zemun, "che ha grandi capacità", sarà pieno in due giorni e così potrebbe accadere anche per l'ospedale dell'Accademia militare. Nel fine settimana sono atterrati a Belgrado due aerei provenienti dalla Cina con una squadra di esperti, apparecchiature e materiale sanitario. (Seb)