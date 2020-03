Coronavirus: Georgia, primi test rapidi in arrivo domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prima partita di tamponi per la diagnosi di Covid-19 in tempi rapidi arriverà in Georgia domani: la consegna avverrà in quattro fasi, e il numero dei test sarà sufficiente a confermare o meno la diagnosi per grandi gruppi di popolazione. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità del paese caucasico, Ekaterine Tikaradze, durante un briefing con i giornalisti, aggiungendo che “entro due giorni i cittadini georgiani si potranno sottoporre al test”. “Una prima partita arriverà domani: ciò consentirà ai nostri medici di identificare e confermare la diagnosi in tempi rapidi”, ha detto il ministro. (Res)