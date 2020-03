Coronavirus: Unicusano dona sei respiratori a Spallanzani e lancia raccolta fondi

- Una donazione da 30.000 euro per l'acquisto di sei respiratori e il lancio di una campagna benefica che in meno di un giorno ha raccolto 10.000 euro. Fondi e macchinari che saranno destinati allo Spallanzani di Roma nella sua battaglia quotidiana contro il coronavirus. Sono le due iniziative promosse da Stefano Bendacchi, presidente dell'Università Niccolò Cusano. Il numero uno dell'ateneo telematico - riferisce una nota - affida ai social il suo messaggio di solidarietà: "Stanziando 30.000 euro, l'Unicusano potrà acquistare sei respiratori: sono tanti e danno la possibilità ad altrettante persone di avere ancora un futuro. Ieri, in una giornata, sono stati raccolti 10mila euro, altri due respiratori. Se spingiamo, diventiamo forti. È bellissimo sapere di poter avere un amico in più per fare un aperitivo in futuro". L'Università Niccolò Cusano si impegnerà anche per una raccolta fondi da destinare all'ospedale di Terni dove, al momento, sono registrati 29 casi positivi (76 in tutta l'Umbria). Di seguito gli estremi per il bonifico: Banca di appoggio per bonifici donazione Unicredit. Intestatario: Associazione SIRIO Iban: IT59R0200805160000104237911 SWIFT: UNCRITM1B56 Dicitura: Nome cognome, donazione a favore di Ospedale Spallanzani e Azienda Ospedaliera San Camillo per Emergenza Coronavirus. (segue) (Com)