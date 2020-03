Coronavirus: Unicusano dona sei respiratori a Spallanzani e lancia raccolta fondi (2)

- Le campagne a favore dello Spallanzani e dell'ospedale di Terni sono soltanto le ultime di tante iniziative promosse da Stefano Bendacchi e dall'Università Niccolò Cusano. L'ateneo telematico ha sostenuto le associazioni di volontariato come Amref e Amka; inoltre porta avanti molteplici progetti di ricerca scientifica nei suoi laboratori di ultima generazione; aderisce al consorzio ReLuis che presta la sua opera alla Protezione civile in caso di emergenza (un esempio di intervento è stato il terremoto di Amatrice del 2016); mette a disposizione degli studenti le borse di studio Click Days a copertura totale della retta per ben 5 anni. (segue) (Com)