Coronavirus: Unicusano dona sei respiratori a Spallanzani e lancia raccolta fondi (3)

- Oltre a queste attività, l'Università Niccolò Cusano si è posta come obiettivo quello di sensibilizzare gli studenti al tema del coronavirus, assistendoli qualora ne avessero bisogno. È per questo che a partire da lunedì 16 marzo, sulla piattaforma Sofia, sarà attivo il nuovo sportello di sostegno psicologico Unicusano. Coordinatrici del progetto la preside Di Filippo e la professoressa Nicoletta Vegni, entrambe psicoterapeute: "Da lunedi 16 marzo 2020 l'Università Niccolò Cusano attiva un Servizio di supporto psicologico dedicato agli studenti, con l'idea di fornire un sostegno in questa delicata fase di emergenza Covid-19. Il servizio è gratuito e fornito da un gruppo di professionisti e professori della Facoltà di psicologia. Verrà gestito attraverso uno specifico corso caricato nella nostra piattaforma. Tutti gli studenti interessati possono inviare una mail all'indirizzo attivazione.serviziopsi@unicusano.it, indicando nome cognome e numero di matricola, chiedendo l'attivazione del corso. Tutte le informazioni saranno pubblicate all'interno del corso dagli stessi professionisti." afferma la dottoressa Vegni. Le sedute si svolgeranno regolarmente dal lunedì alla domenica dalle 17 alle 19, composte da due/tre gruppi al giorno per un massimo di 15 studenti. I temi trattati nei dibattiti saranno ampi e potranno spaziare dalla paura del momento alla motivazione, a discrezione dei docenti o degli studenti stessi. (segue) (Com)