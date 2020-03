Coronavirus: Unicusano dona sei respiratori a Spallanzani e lancia raccolta fondi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative di beneficenza, le attività nei vari settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, i progetti di solidarietà internazionale, le collaborazioni con le associazioni e le onlus del territorio dimostrano l'impegno concreto rivolto alla comunità. Dimostrano - conclude la nota - che l'Università Niccolò Cusano è consapevole dell'influenza che le sue azioni possono avere sull'intera collettività. E per questo scende in campo, oggi, contro il diffondersi del Covid-19 donando macchinari e denaro a chi lo sta combattendo in prima linea. (Com)