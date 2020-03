Coronavirus: Capone (Ugl), no a incertezze governo, convocare permanentemente Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone ritiene che "in un momento di crisi come questo urgono disposizioni precise e inequivocabili e l'ultimo Dpcm annunciato via Facebook da Conte lascia spazio solo all'incertezza". In una nota il leader sindacale poi aggiunge: "Oltretutto le numerose ordinanze locali sono il frutto della confusione e dell'incapacità di decidere del governo centrale, occupato nel suo narcisismo piuttosto che preoccupato del contagio, che non accenna a rallentare". Per Capone "tale confusione genera disorientamento in quei lavoratori che espongono la loro salute ai rischi del contagio da Covid-19 e, per questo, è giunto il momento di abbandonare il pressappochismo e di convocare permanentemente le Camere per adottare scelte condivise da maggioranza e opposizione. Il tempo è prezioso e il virus non consente di navigare a vista" conclude. (Com)