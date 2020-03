Agroalimentare: comune Pomezia insieme a Coldiretti per tutela made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Pomezia aderisce alla campagna "Mangia italiano" promossa da Coldiretti per combattere disinformazione e allarmismi e sostenere il made in Italy alimentare. "Vorrei rassicurare i cittadini – ha spiegato in una nota il sindaco Adriano Zuccalà – che gli approvvigionamenti alimentari non si sono interrotti e mai lo saranno. Dobbiamo restare a casa e uscire laddove strettamente necessario, per questo è consigliabile concentrare gli acquisti per evitare che la spesa diventi l’occasione per uscire ogni giorno più e più volte di casa, ma non è necessario prendere d’assalto gli scaffali. Accogliamo l’invito di Coldiretti a sostenere l’acquisto di prodotti made in Italy e come sottolineano le autorità competenti ribadiamo che il virus non si trasmette con cibo e bevande".(Com)